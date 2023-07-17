عالم أزهري يرد على منتج زعم استخدام الفلك ضد فيفي عبده (فيديو)

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف، إن الله هو من يتحكم في الكون ويسيطر على الأقدار، أما السحر والشعوذة حذر منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بحديث النبي: “من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد”.

ورد “فؤاد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،مساء اليوم على تصريحات المنتج أحمد الزواوي، الذي زعم أنه استغل علم الفلك ضد الفنانة فيفي عبده بسبب أنه يداينها بـ 10 ألاف دولار ترفض سدادها له، وهو ما جعله يقرر استخدام هذه الطريقة للضغط عليها.

العالم أجمع يشهد لأمة الإسلام بالتقدم العلمي والتكنولوجي من مئات السنين

وقال "فؤاد"، إن العالم أجمع يشهد لأمة الإسلام بالتقدم العلمي والتكنولوجي من مئات السنين، وثقافة الانهزامية لا تعرفها الأمة الإسلامية، وأي شخص يزعم أنه يستخدم الشيطان أو الفلك في تصريف أوامر الكون فهذا يعني أنه لا قيمة للإنسان.

وتابع العالم الأزهري: "لو كانت الشياطين هي التي تسير الإنسان، وهي التي تضع الأزمات الاقتصادية، فليأتي أي شخص من هؤلاء ويحل المشاكل الموجودة في الدول من أزمات اقتصادية عن طريق الجن أو الفلك ، ولو الشيطان هو اللي بيكسب ويخسر الفرق لا يوجد داعي لاستقدام مدربين من الخارج".

وأردف أن مثل هذه التصريحات هي ثقافة انهزامية تؤدي إلى إحباط الشباب والمواطنين، يجب أن يتم الأخذ بالأسباب لأن الله هو مسير الأقدار، وهو المتحكم في الكون بالكامل.

قال المنتج أحمد الزواوي،إنه كان لديه بعض الأموال لدى الفنانة فيفي عبده، وحاول الحصول عليه بالقانون وفشل، وحاول الحصول عليه من خلال نقابة الفنانين وفشل في ذلك، فلجأ لطريقة خاصة للحصول على الأموال.

وكشف "الزواوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،مساء اليوم عن حقيقة ما تم تداوله حول أنه قام بعمل سحر للفنانة فيفي عبده للحصول على أمواله، قائلا إن الأمر تم فهمه بشكل خاطئ، إذ أن الأمر لا يتعلق بالسحر وإنما بالفلك، وهذا أمر يستطيع عمله بعض الأشخاص، "الموضوع مش سحر ولكن بالفلك".

اللي عملناه مع فيفي عبده دي قرصة ودن بس عشان ناخد فلوسنا

وتابع: "اللي عملناه مع فيفي عبده دي قرصة ودن بس عشان ناخد فلوسنا، وفي ناس متخصصين بيعملوا الكلام ده، والأمر مش أعمال سفلية وسحر وإنما بالفلك".

وأردف المنتج أحمد الزواوي: " فيفي عبده كان عليها 10 ألاف دولار في عام 2017 حوالي 60 ألف جنيه وقتها مقدم تعاقد على فيلم جديد ولكن تم إلغاؤه، وحينما تحدث مع فيفي عبده أكد أنه يرغب في الحصول على أمواله بسعر الدولار في الوقت الحالي، ألا أنها رفضت دفع المبلغ.

وأكد أنه تقدم بشكوى للنقابة ولم تجد نفعا في الحصول على أمواله، ورفع دعوى قضائية في المحكمة ألا أنه لم يستطع الحصول على أمواله أيضا، وتواصل مع ابنتها وعدد من الوسطاء إلا أنها رفضت بكل الطرق دفع المبلغ، ولذلك هو لجأ لهذا الأمر.