الإثنين 17/يوليو/2023 - 09:11 م 7/17/2023 9:11:58 PM

نشاط صيفى غير عادى يبذله اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية هذا الموسم على جميع المستويات، خاصة أنه اطمأن على منظومة الشواطئ والمصطافين التى أعد لها منذ فصل الشتاء. ووجه الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير كافة سبل الترفيه لذوى الهمم، بإجمالى ٣٤٣٨ فردًا ضمن أولوياته، بخلاف ٢٣٠ كفيفًا منذ بداية الصيف. واهتم الشريف هذا الصيف بزراعة ١٣٨ شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية، فضلا عن اهتمامه بنظافة المدينة خاصة المناطق السياحية والأثرية بسبب ازدحام المدينة بالمصطافين والزوار. وحقيقة فإن الإسكندرية تقدمت كثيرا فى ملفى النظافة والإضاءة هذا الصيف، وأيضا فى رصف الطرق وأشهرها شارع أبو سليمان الذى باشره المحافظ بنفسه ومعه نواب الرمل منهم عمر الغنيمى النائب الأكثر شهرة بسبب إنجازاته على مدار دورتين رغم صغر سنه. وإذا تحدثنا عن أهم مشروع يباشره المحافظ فهو مشروع إدارة الأمطار للوقوف على نسب الإنجاز فى مراحله بمعاونة اللواء أحمد حبيب رئيس حى شرق فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحد من الآثار الناجمة لزيادة الأمطار التى كانت تغرق الإسكندرية فى الماضى، وعدم استيعاب شبكة الصرف الصحى للكميات الزائدة من الأمطار. وكذلك حل مشاكل تراكم المياه فى أماكن عدة. ونستطيع القول إن الإسكندرية ستشهد تحسنا كبيرا خلال موسم الشتاء القادم. أريد القول أيضا إن المحافظ يعمل ويتابع فى كل مكان، سواء فى تطوير الميادين أو رفع كفاءة المناطق الأثرية أو التشجير وغيره من الملفات بطريقة ملفتة لأهل الإسكندرية، فضلا عن تواجده الدائم هذه الأيام بالشارع أكثر من تواجده بالمكتب، خاصة ونحن على أبواب استحقاق رئاسى مهم. وأود القول إن إدارة العلاقات العامة بالمحافظة برئاسة الدكتورة إيمان شرف تقدمت كثيرا وتسهل الكثير من الأعمال للواء الشريف، حتى أصبحت إدارة مهمة وسببا للإنجازات التى تتم بالداخل والخارج. فكل التوفيق للسيدة إيمان شرف.

> شهدت الإسكندرية ليلة من ليالى ألف ليلة فى حفل زفاف عمر وكيل النائب العام، نجل النائب إيهاب أبو كيلة عضو الشيوخ، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم واللواء محمد الشريف والدكتور أحمد السجينى رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور وكيل النواب وأمين مجلس الشيوخ وأعضاء المجلسين والمستشار سعد السعدنى رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورؤساء المحاكم وأعضاء النيابة العامة.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية