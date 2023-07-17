عمرو دياب| صُنّاع أغنيته الجديدة "والله أبدًا"

فاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره، بالإعلان عن أغنيته الصيفية الجديدة بعد النجاح الضخم الذي شهده تراك “ياليل”، الذي قدمه مع نجله عبد الله، عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فريق عمل أغنية عمرو دياب الجديدة “والله أبدًا”

حملت الأغنية الجديدة لعمرو دياب إسم “والله أبدًا”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وعودة موسيقية مع الموزع عادل حقي.

في تجربة غنائية جديدة من نوعها، يجتمع الهضبة عمرو دياب ونجله عبد الله في "ياليل"، والتي نُشر مقطع قصير منها لصالح إحدى شركات الاتصال الكبرى في مصر.

تصدر تراك "ياليل" محركات البحث الشهيرة فور صدوره عبر أنغامي، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، وبها مزيج بين اللغة الإنجليزية التي يقدمها عبدالله والعربية التي يقدمها عمرو دياب.

ظهر عبدالله دياب في الإعلان بملامح مقاربة لوالده وإطلالة مشابهة له أيضًا، ولم يقتصر الظهور بشكله فقط وإنما ضم “التراك” الخاص بالإعلان صوت عبدالله مع والده ويتوسطهما الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

تناولت قصة الإعلان بإعداد عمرو دياب جزءًا غنائيًّا يجمعه بصوت ابنه عن طريق تقنية "الفيديو كول"، ويقوم عمرو بعرض تفاصيل تصميم التراك خطوة بخطوة حتى يصل للشكل النهائي له مع الموزع أحمد إبراهيم.