محافظ أسيوط يفتتح مستشفى أبناء الحاج صلاح أبودنقل للغسيل الكلوي

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، مستشفى أبناء الحاج صلاح أبودنقل للغسيل الكلوي والأطفال المبتسرين بقرية درنكة بمركز أسيوط، وذلك بمشاركة مجتمعية من أبناء الحاج صلاح أبودنقل، وسط استقبال الأهالي والأطفال بالزغاريد والورود والطبل البلدى تعبيرًا عن فرحتهم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالقطاع الصحي وطبقًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

.. جاء ذلك بحضور واستقبال الحاج صابر صلاح أبودنقل، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد سيد مرزوق، وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سيد عبدالعزيز مدير عام منطقة الدعوة بأسيوط وأمين عام بيت العائلة بأسيوط والدكتور على عبدالحافظ مدير عام المنطقة الأزهرية بأسيوط والأب عاموس بسطا نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذوكس، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وأحمد ثابت نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط ووليد جمال رئيس قرية درنكة ولفيف من أهالي القرية والقيادات الطبيعية والشعبية والتنفيذية.

عقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمستشفى بمشاركة بعض أطفال القرية والأهالي، كما تفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى وقسم الأطفال المبتسرين والحضانات بالمستشفى والتقى ببعض المرضى واطمئن على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما استمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة لسير العمل بالمستشفى والخدمات التى تقدمها لأهالي القرية والقرى المجاورة.

كما التقى المحافظ بعض الأهالي وأطفال وطلاب القرية، مرددًا معهم النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.

وأعلن المحافظ- خلال الافتتاح- عن تقديمه كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي بالمحافظة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين وذلك في إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة مشيراً إلى أن أهمية رفع مستوى الأطقم الطبية بالمستشفيات سواء أطباء أو تمريض أو عاملين من خلال التدريب المستمر والإطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والتعامل مع المرضى لتقديم خدمة أفضل للمواطن وفقًا لأحدث أساليب العمل، مشيرًا إلى أن التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وتفعيل المشاركة المجتمعية لتلبية كل الاحتياجات ومساندة دور وجهود الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد المحافظ، بأهمية المشاركة المجتمعية في كل مجالات التنمية ومساندة جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موجها الشكر لأبناء الحاج صلاح أبودنقل على مشاركتهم ودعمهم إنشاء المستشفى الذى يقدم خدماته للمواطنين بالقرية والقرى المجاورة، خصوصًا في مجال الغسيل الكلوى والأطفال المبتسرين تسهيلا على المرضى وتخفيفاً عنهم، مشيراً إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قطاع الصحة بالمحافظة تمثلت فى إنشاء 137 وحدة ومركز صحي بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة، وتم تجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، فضلا عن إنشاء 39 وحدة إسعاف، وإنشاء وتطوير 4 مستشفيات في مراكز محافظة أسيوط وهى "ساحل سليم ومنفلوط وديروط وأبنوب" لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أهمية التعاون بين مديرية الصحة وجامعة أسيوط لتبادل وصقل خبرات الأطباء في كل التخصصات، معلنًا دعمه لكل جهود تطوير المنظومة الصحية بمختلف مستشفيات المحافظة مشيرًا إلى أن التطور الطبي الذي تشهده مستشفيات الصحة بالمحافظة.