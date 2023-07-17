قوات الحماية المدنية تواصل جهودها وتضرر 3 منازل مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال المفقودين من أسفل عقار حدائق القبة المنهار وتضررت 3 عقارات مجاورة للعقار المنهار، وأجلت أجهزة الأمن السكان، كما انهار بلكونات أحد العقارات المجاورة، إضافة إلى حوائط من عقار آخر.

العقار يقطنه 14 شخصا وتم انتشال 8 جثث حتى الآن

وقال شهود عيان، إن العقار يقطنه 14 شخصا وتم انتشال 8 جثث حتى الآن كما تم إخراج مصاب فور انهيار عقار، مشيرين إلي أنّهم تفاجؤوا بانهيار العقار فجر اليوم، وذلك بعد قيام مالك الطابق الأول بالعقاربهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة للباقي الحوائط على طول العقار ما تسبب في الانهيار.

وكانت قد تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة فجر اليوم بلاغًا بانهيار العقار ٦ حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري ،عزبة مكاوى، بحى حدائق القبة وعلى الفور إنتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع العقار يرافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.

سبب إنهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقاربهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة

وتبين أن العقار مكون من ٥ طوابق بالأرضى حوائط حاملة وأسقف خرسانية ، وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب إنهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحى بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره .

وأسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصاب وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الانقاض .

وقامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتوجيه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين .

تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار واخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار واخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الإنهيار ، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .