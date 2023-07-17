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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأوقاف تعتمد 61 مقيما للشعائر تطوعا من المحالين للمعاش

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني عدد 61 مقيم شعائر متطوعًا من المحالين للمعاش الراغبين في الاستمرار في خدمة بيوت الله تطوعًا من مديريتي قنا والأقصر للعمل بالمساجد تطوعًا، سائلين الله  أن يبارك فيهم وأن يتقبل عملهم خالصًا لوجهه الكريم ، وعلى مديري المديريات تمكينهم من العمل في خدمة بيوت الله تطوعًا ، وموافاة رئيس القطاع الديني بتقرير شهري عن مدى انتظامهم في العمل.

وطالبت الوزارة، وضع تفويض مديري المديريات في تلقي أي طلبات تطوع جديدة من العمال أو المؤذنين أو مقيمي الشعائر المحالين للمعاش ، ورفعها لرئيس القطاع الديني بذات الآلية التي تم بها اعتماد هؤلاء المتطوعين.

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الصلاة بعد العصر


في مجمل الاتفاق بين الأئمة، انه ليس هناك سنة بعد العصر، بعد العصر نهي، وقت نهي، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.

قضاء الفوائت بعد العصر

وخرج العلماء الفوائت من هذا الحكم، قائلين إلا من عليه فوائت هذا يقضيها ولو بعد العصر، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فلو تذكر بعد العصر أن عليه الظهر ناسيها صلاها أو عليه الفجر ناسيها صلاها، أو غير ذلك، وهكذا لو أن إنسان دخل المسجد أو طاف بعد العصر في مكة صلى تحية المسجد وصلى ركعتي الطواف، وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر؛ لأن هذه من ذوات الأسباب، صلى بعد العصر.

السنن بعد العصر

أما سنة راتبة بعد العصر منهى عنها إلا خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي بعد العصر، صلى بعد العصر ركعتين بسبب أنه شغل عنها بعد الظهر، ثم أثبتها، وسئل عنها: هل نقضيهما إذا فاتا؟ قال: لا. وأخبرت عائشة أنه أثبتها كان يصليها بعد العصر، فهذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم.
تحية المسجد بعد العصر


نهى  النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فلهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يصلي تحية المسجد في العصر والصبح أم لا؟

 

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