إنطلاق تصفيات المشروع الوطني للقراءة بأزهر الغربية

اقيم اليوم أولى فاعليات تصفيات المشروع الوطني للقراءةبعد تصفيات الطالب المثقف الموسم الثالث لعام ٢٠٢٣م، بمنطقة الغربية الأزهرية برعاية فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحه مدير المنطقه و الدكتور محمد النشرتي مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.



حيث يتنافس فيها قراب 20طالب وطالبة هم المصعدون من التصفيات التي أقيمت علي مستوي الإدارات التعليمية للمراحل التعليمية الابتدائية و الإعدادية و الثانوية ومن المقرر ان يتم تصعيد عدد 4 طلاب للتصفية علي مستوي الجمهوري والتنافس مع طلاب التربية و التعليم وتستمر هذه التصفيات حتي الغد الثلاثاء ويشرف على التصفيات النهائية بالمنطقة لجنة التحكيم الاستاذ سعيد عامر مدير المكتبات والشيخ محمد بديوي موجه عام اللغة العربية.

جدير بالذكر أن المشروع الوطني للقراءة، انطلق المشروع الوطني للقراءة في عامه الأول فى مارس 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية؛ إذ تتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية.

كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة. وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.