اسكالوب السمك على خطى المطاعم

تحرص الأمهات على تحضير وصفات رئيسية لأفراد أسرتها على مائدة الغداء، لتمد أفراد أسرتها بالعديد من الفوائد التي تعزز المناعة لديهم.

ويحتل السمك مكانة خاصة في البيوت المصرية والعربية لاحتوائه العديدة التي نعرضها لكٍ في السطور التالية.

يحتوي على فيتامين ج الذي يحمي الجسم من الأمراض ويعزز جهاز المناعة.

ويحتوي على الفلافونويدات والكاروتينويدات، وهي مواد تساعد على حماية الجسم من الأمراض الخطيرة مثل السرطان.

ويساعد في تخفيض ضغط الدم وتحسين صحة القلب. يحتوي على الألياف الغذائية التي تحسن هضم الطعام وتقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

حضري اسكالوب السمك بخطوات سهلة.

إذا كنتِ ترغبين في تحضير وصفة شهية مفيدة حضري اسكالوب السمك بخطوات سهلة.

المقادير

- سمك الفيليه : نصف كيلو (مقطع شرائح طولية متوسطة)

- دقيق : كوب

- النشاء : نصف كوب

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة (حلوة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- ماء الشعير : عبوة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الزيت : غزير (للقلي)

طريقة التحضير

اخلطي نصف كوب من الدقيق، والنشا، والملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والكركم، في وعاء عميق.

أضيفي ماء الشعير الخالي من الكحول، واخلطي المزيج حتى يتجانس ثم اتركيه لمدة 10 دقائق.

اخلطي النصف المتبقي من الدقيق مع البيكنج باودر.

غطي السمك بخليط الدقيق والبيكنج باودر ثم بخليط النشا والدقيق والبهارات وشراب الشعير.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار عالية.

اقلي السمك حتى يتحمر وينضج.

قدميه ساخناً إلى جانب البطاطس المقلية.