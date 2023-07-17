أسد مربوط على متن سيارة (شاهد)

في موقف غريب وطريف، ظهر أسد مربوط على متن سيارة نصف نقل في ليبيا، فيما التف حوله بعض الأشخاص دون خوف، الأمر الذي أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، لحظة تواجد الأسد في صندوق السيارة.

أوضح الفيديو قائد السيارة يتوقف أمام محطة وقود، وتجمع حول السيارة عدد من الأشخاص، واقتربوا من الأسد الذي ظل هادئًا.

أثار الفيديو حالة من الجدل والاستغراب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار مغردون إلى أن الأسد يبدو أنه أليف، بينما رأى آخرون أنه يحتمل حقن الأسد بعقار جعله هادئًا ولا يهاجم البشر.

مواطن ليبي يقتل أسوده:

في سياق آخر، أقدم مواطن ليبي العام الماضي، على قتل أسوده، بعدما هاجمت عاملًا سودانيًّا وقتلته في مزرعة بمنطقة بوهادي التابعة لمدينة بنغازي شرق البلاد، في حادثة مروعة أثارت جدلًا واسعًا بشأن تنامي ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في ليبيا.

ذكر موقع "العربية" أن العامل السوداني تعرّض للنهش من الأسود التي كان يقوم برعايتها، ولم ينجُ منها رغم محاولته الدفاع عن نفسه، ليفارق الحياة نتيجة الإصابات البليغة التي لحقت به.

تربية الحيوانات المفترسة ظاهرة بدأت بالانتشار في ليبيا، إذْ كثيرًا ما شوهدت أسود ونمور تتجوّل برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية خصوصًا في مدينة مصراتة والعاصمة طرابلس، الأمر الذي أثار ذعر واستنكار المواطنين.