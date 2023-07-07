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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أول ظهور لمادلين طبر على الهواء بعد تعرضها لعضة أسد.. فيديو

مادلين طبر تتلقى
مادلين طبر تتلقى مصل ضد السعار

 كشفت الفنانة مادلين طبر، آخر تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لعضة أسد، أثناء تقديمها لأولى حلقات برنامجها “قعدة مع مادلين"، عبر فضائية ”الحدث اليوم".

 وقالت مادلين طبر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنها علمت أن مدرب الأسود محمد الحلو يشعر بالحزن لكنه لم يقصر ومحترف.

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 عضة أسد:

 ونوه أنه حذرها من الاقتراب من الأسد، مشيرة إلى أنه يجب أن تبتعد عنه بعدما عضها في المرة الأولى، مؤكدًا أنها لن تكرر تلك التجربة مرة أخرى في حياتها.

 لفتت أنها تصدرت التريند بشكل غير مقصود، لكن قلبها ميت، وأنها فوجئت بحب الناس وحرصهم على متابعة تطورات حالتها الصحية، مضيفة: “تناولت جرعة سعار ويتبقي لي 3 جرعات أخرى، اطمئن الجمهور على صحتي وأنا حبيت الأسد جدًا”.

 

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