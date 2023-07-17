أحمد سعد يؤذن بصوت شجي في أذن مولودته (شاهد)

أبهر الفنان أحمد سعد، الجماهير بصوته الجي والذي ظهر خلال قيامه بالآذان في أذن مولودته الصغيرة مريم عقب ولادتها فورا.

وعرضت فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد لحظة قيام أحمد سعد بالآذان في أذن مولودته.

وقد أعلن المطرب أحمد سعد إنجابه طفلته الثانية مريم من زوجته علياء، ونشر فيديو عبر حسابه على إنستجرام من داخل غرفة العمليات بالمستشفى وهو يحمل طفلته بعد ولادتها ويقوم بأداء الأذان في أذنها ليكون أول شىء تسمعه في حياتها.

وكتب أحمد سعد ، قائلا: “الحمد لله رزقني الله بمريم أحمد سعد، اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك على كل شيءٍ قدير”.

أحمد سعد يلتقي جمهوره في الساحل الشمالي خلال أيام





وفي سياق آخر، يحيي النجم أحمد سعد حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء يوم 21 يوليو الجاري وذلك داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يحبها جمهوره ومنها: اختياراتي، ووسع وسع، وسايرينا يا دنيا، وإيه اليوم الحلو ده، ورايق أوي، وغيرها من أغنياته الشهيرة.

من ناحية أخري سجل الثنائي أحمد سعد وروبي ديو غنائب بعنوان "يلا يلا"، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من مونتاج الفيديو كليب.

وشوق أحمد سعد جمهوره للأغنية وقام بنشر صورة من الكليب تجمعه مع روبى وعلق عليها قائلًا: “قريبا”.

وكان طرح أحمد سعد أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، بشكل فيديو كليب، فى عيد الأضحى التى تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار، ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة عدلى القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، في حين أخرج الكليب عمر هلال.

وتواصل أحدث أغنيات الفنان أحمد سعد وتحمل اسم “اختياراتي” صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على مليون و 400 ألف مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية "اختياراتى مدمرة حياتى" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس"، الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد، والذي طرح ضمن موسم عيد الأضحى 2023.