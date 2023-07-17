زيارة ميدانية لعدد من مراكز الشباب بالغربية لمراجعة مدى تطبيق كود حمامات السباحة

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الأكواد الخاصة بتأمين المسطحات المائية من شواطئ وحمامات سباحة تمت من خلال لجنة تنفيذية عليا لمبادرة "مصر بلاغرقى" والتى تترأسها الوزارة وعضوية وزارات كثيرة، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

وفي السياق ذاته، قامت لجنة من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية- الإدارة العامة لمراكز الشباب؛ بزيارة مفاجئة لمركز شباب مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، لمراجعة مدي تطبيق كود حمامات السباحة والمسطحات المائية الصادر من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.



تأتي هذه الزيارات الميدانية لمراكز الشباب، للاطمئنان علي إجراءات الأمن والسلامة لمستخدمي حمامات السباحة من أعضاء مراكز الشباب ورصد أي مخالفات قد تؤدي إلي حوادث الغرف و حدوث خسائر في الأرواح.



أشار الوزير إلي أن دور وزارة الشباب والرياضة المجتمعى في المضى قدمًا نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم شرائح المجتمع المصري كافة.



قامت اللجنة برصد بعض الملاحظات التي تم إدراجها أثناء الزيارة ضمن تقرير اللجنة و وقع عليه المستثمر الذي ينتفع من حمام السباحة، وتعهد بتلافي تلك الملاحظات خلال 15 يومًا من تاريخه مع التأكد من استلامه لكود تشغيل حمامات السباحة والالتزام بما جاء به.



تخللت الجولة التفقدية للجنة وزارة الشباب والرياضة، زيارة أيضًا لكل من مركز شباب الدلجمون إدارة كفر الزيات ومركز شباب كفر كلا الباب إدارة السنطة، لمتابعة إجراءات الجمعيات العمومية بالمراكز وخطة النشاط.



أنهت اللجنة أعمالها بالتوصيات لدي مديرية الشباب والرياضة بالمتابعة الدورية لمراكز الشباب أثناء اتخاذ إجراءات الجمعيات العمومية.

تضمنت اللجنة المُكلفة من الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية من غيداء مصطفي نائل مدير عام مراكز الشباب، الدكتورة سهام فتحي، وأشرف وفا مديري الإدارات بالإدارة العامة.