المراجعة الداخلية والحوكمة بالشرقية تمر على المنشآت الخدمية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية بمركز ومدينة ديرب نجم لمتابعة الانضباط الإدارى و سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

أكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة، لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، إلى أن اللجان المشكلة أسفر مرورها داخل مقر مركز و مدينة ديرب نجم على مدار يومين على الآتي:

عدم حضور عدد (٥١) من العاملين بمقر مركز ومدينة ديرب نجم كما تبين عدم تواجد (٨) من العاملين بالمركز وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.