مسابقات رياضة بالأحياء السكنية في المنيا

انطلق اليوم الإثنين 17 يوليو بمركز شباب مغاغة شمال محافظة المنيا، سباق الجري، ومباراة كرة قدم، والعاب ترفيهية للمستفيدين من مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية والأندية الصغيرة، والقرى الأكثر احتياجا بإدارة الشباب والرياضة بمغاغة.

شارك به أكثر من ١٠٠ شاب وفتاة، وعدد ١٢ فريقا وتنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبيه " بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه بالمنيا " إدارة تنمية البرامج الرياضية " بقيادة الدكتور ضياء محمد عيسى ، واستمرت اليوم فعاليات دورة الأحياء الشعبية لكرة القدم بإدارة شباب مغاغة.

حيث أقيمت الدورة على ملعب الوردانى العلوى بنادى مغاغة الرياضى ، وشارك فيها 12فريقا ممثلا لمراكز الشباب ، أسفرت لقاءات اليوم عن فوز فريق زاوية الجدامى على شارونة بنتيجة 2/3 ، وفى المبارة الثانية، فاز فريق مركز شباب ميانه علي دهروط، بنتيجة 1/4.

وحضر الفعاليات سامى وجيه مدير إدارة شباب مغاغة ،دكتور طارق صفوت ودكتور أحمد عبد الحكم ، ودكتور مؤمن مهدي من إدارة الرياضة ، و علاء الدين علي مدير إدارة شباب المنيا ، ودكتور توني عبدالله توني رئيس قسم الرياضة بالإدارة.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وذكر مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن الهدف هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ، وجعل ممارسة الرياضة هدفا لكل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية التي تبنتها الوزارة وفقاً لاستراتيجيتها.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية، إشراف احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ إدارة الرياضة بالمديرية ، وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.