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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يهنىء وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة العام الهجري الجديد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمــد زكــــى القـائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445هـ.

 

                                                                                                         

 جاء في البرقية:

 

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.

 

إننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تؤكد وتجسد قيم العطاء والتضحية.. فإننا ندعو الله عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

 

حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح كل خطاه لترسيخ دعائم الإستقرار والنصر والنماء لمصر الكنانة على مر الزمان، وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير.

 

كما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.

 

 جاء في البرقية:

 

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلـص التهـانـى وأسـمى الأمـانى.. متمنيـن لكم مزيــداً مـن الرفعــة والتقــدم.

 

حفظ الله قواتنا المسلحة الباسلة وأدامها درعاً قوياً يزود عن وطننا الغالى بكل شجاعة وقوة ، وكلل جهودكم بالنجــاح، وكل عـــام وسيادتكم بخـــير.

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