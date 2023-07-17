ضبط 15 طن قمح محلي قبل تهريبه للسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود، والمخابز، والمصانع، والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق للمحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل حملات تموينية برئاسة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، وعبد الباسط عبدالنعيم وكيل المديرية، والمهندس عبد الكريم عوض الله مساعد مدير المديرية، ومحمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمود جبر كبير المفتشين.

ضبط كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 8509 لسنة 2023 جنح مركز الحسينية، لضبط كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 15 طن و270 كجم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.