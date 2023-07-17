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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد جاء فيها:

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مجلس الشيوخ يوافق على حسابه الختامي

فخامة السيد الرئيس

            عبدالفتاح السيسي

                  رئيس الجمهورية

تحية اعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد

يطيب لي ونحن نتهيأ لاستقبال العام الهجري الجديد 1445 هـ أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس بأرق التهاني وأطيب الأمنيات، متمنيًا لسيادتكم موفور الصحة والعافية.

وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم، وعلى مصرنا العزيزة وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق ما يرجوه شعب مصر العظيم من رفعة وتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة.

حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية،،

                              

    وكل عام وفخامتكم بخير

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