ارتفاع شديد في درجات الحرارة حتى السبت المقبل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة حتى السبت المقبل ليسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

الشبورة المائية



وأضافت الهيئة، أن التعرض المباشر للشمس يُزيد الإحساس بحرارة الطقس، حيث يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة التي نهارًا يزيد من الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، محذرة من الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط الرياح



وذكرت، هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ومناطق من السواحل الشمالية الغربية، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وشرب السوائل بكثرة، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة حالة الطقس، وارتداء الملابس الفضفاضة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 37 المحسوسة 39

السواحل الشمالية:- العظمى 33 المحسوسة 36

جنوب سيناء:- العظمى 40 المحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 44

جنوب الصعيد:- العظمى 45 المحسوسة 46