لأول مرة.. الأحمال الكهربائية تتخطى 34 ألف ميجاوات هذا العام

أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة في بيان لها مساء اليوم، تزايد الاحمال الكهربية لتصل لأول مرة إلى أقصى استهلاك وصل اليه خلال كل الأعوام السابقة 34650 ميجاوات مع استمرار العمل على استقرار التغذية الكهربية.

و ذلك مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة 34650 ميجاوات

وذلك لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة

وكانت القدرات الكهربائية المتاحة : 44900 ميجاوات.

كما بلغ احتياطي القدرات الكهربائية : 9800 ميجاوات.

ويستمر المردود الايجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على اثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج او شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية ويتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك اولا بأول مع التوجيهات بسرعة الاصلاح عند حدوث اى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق " طوارئ الكهرباء " الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة

https://eservices.eehc.gov.eg/