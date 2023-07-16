عاجل
ملتقى توظيفي بالجيزة.. نوعية الوظائف والشروط محمد الباز يكشف حقيقة تعويم الجنيه مجددًا.. أثق في كلام السيسي الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بفض دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ
الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الكاراز يصدم ديوكوفيتش ويتوج بطلاً لـ ويمبلدون

كارلوس الكاراز
كارلوس الكاراز

حسم الإسباني كارلوس ألكاراز لقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية الماراثونية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب.

txt

أنس جابر عن خسارتها نهائي ويمبلدون: سأعود وأفوز بالبطولة

وشهدت المباراة ندية وإثارة كبيرة بين اللاعبين حيث امتد ل 5 مجموعات بعدما حسم ألكاراز اللقاء بنتيجة 3 - 2 في 5 ساعات كاملة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (1-6)، و(7-6)، و(6-1)، و(3-6)، و(6-4).

بهذا اللقب يضمن ألكاراز الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي الذي بينما فشل ديوكوفيتش في الاحتفاظ بلقبه الذي توج به العام الماضي كما فشل في معادلة رقم السويسري روجير فيدرر الأكثر تتويجا بلقب ويمبلدون بـ8 مرات خلال مسيرته.

 

الجريدة الورقية