ابراهيما نداي يضاعف تقدم الزمالك أمام فاركو

عزز فريق الزمالك تقدمه امام نظيره فاركو بتسجيل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-0 في المباراة التي تجمع الفريقين في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ونجح السنغالي ابراهيما نداي في تسجيل ثاني أهداف الفريق الأبيض في الدقيقة 30 بعد متابعة جيدة داخل منطقة جزاء فاركو وتسديدة اخطأ الحارس في التعامل معها.

وكان سيد عبد الله نيمار قد سجل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 24.

تشكيل الزمالك في مواجهة فاركو

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار"

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم وأحمد محمود ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد وأحمد بلحاج وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد صلاح وعلي ياسر.