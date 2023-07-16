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الأحد 16 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ياسين بونو على أعتاب باريس سان جيرمان

بونو
بونو

يقترب ياسين بونو، حارس إشبيلية ومنتخب المغرب، من الانتقال لباريس سان جيرمان، بعد المفاوضات المتقدمة بين الفريق الفرنسي والإسباني.

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مانشستر يونايتد يبحث التعاقد مع بونو

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس أصبح على أعتاب التعاقد مع ياسين بونو قادمًا من إشبيلية، بعد تقاري وجهات النظر بين إدارتي الفريقين خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن باريس يعمل خلال الفترة الحالية للإتفاق حول المقابل المادي للصفقة، بعد رفض الفريق الأندلسي العرض الأول والمُقدر بـ 15 مليون يورو، ليدرس البي أس جي تقديم عرض أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن سبب سعي إدارة باريس للتعاقد مع حارس مرمى جديد للمستويات الغير جيدة للإيطالي جانلويجي دوناروما، والذي يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة خارج الفريق العاصمي.

وتعاقد إشبيلية مع ياسين بونو في 2020، قادمًا من جيرونا بعقد يمتدحتى 2025 المقبل.

الجدير بالذكر أن الأسد المغربي نجح في لعب 140 مُباراة في كافة المُسابقات مع إشبيلية، استقبلت 138 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه في 58 مباراة.

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