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الأحد 16 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

لليوم الثاني على التوالي..

المتقدمون لرواق القرآن الكريم يؤدون اختبارات تحديد المستوى

المتقدمون لرواق
المتقدمون لرواق القرآن الكريم

انطلقت بالأمس ولمدة ثلاثة أيام بالجامع الأزهر، فعاليات اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين للدراسة برواق القرآن الكريم ورواق الطفل بالجامع الأزهر، إذ يبلغ عدد المتقدمين الذين لهم حق حضور  الاختبار 1000 دارس برواق الكبار، و500  دارس برواق الطفل.

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إقبال كثيفا من المتقدمين 

شهدت لجان الاختبار والتي بلغ عددها 28 لجنة، إقبالا كثيفا من المتقدمين، والذين ورد ذكر أسماؤهم في منشور سابق على الصفحة الرسمية للجامع الأزهر، هذا ومن المقرر أن تنعقد لجان الاختبار يومياً من الساعة الثانية ظهراً وحتى السابعة مساءً.


يأتي ذلك في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعناية مؤسسة الأزهر بالقرآن الكريم تحفيظًا وتلاوة وإتقانًا، وبناء على اعتماد  وكيل الأزهر الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ومتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

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