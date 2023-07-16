تزايد عمليات تسريح الموظفين في شركات التكنولوجيا وتأثير الذكاء الاصطناعي

مستويات قياسية من عمليات تسريح الموظفين تم تسجيلها في الشركات التكنولوجية خلال النصف الأول من عام 2023. تأتي هذه الزيادة في ظل المنافسة المتصاعدة بين عمالقة التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تزايدت عمليات تسريح الموظفين فترة ما بعد جائحة كوفيد-19، نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيرات الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية الواسعة النطاق. في الوقت نفسه، تعمل شركات التكنولوجيا على معالجة التحديات الداخلية التي نجمت عن عمليات التوظيف خلال فترة الجائحة، وتحاول التكيف مع زيادة اتجاهات العمل عن بُعد، والتي دفعتها في وقت سابق لتوظيف مزيد من الموظفين لتلبية هذه التغيرات في سوق العمل.

الذكاء الاصطناعي عامل مؤثر في إعادة تشكيل سوق العمل

وفي ظل تلك الأسباب، يُنظر إلى التقدم المحقق في مجال الذكاء الاصطناعي على أنه عامل مؤثر في إعادة تشكيل سوق العمل، حيث يؤثر على العديد من وظائف الأعمال التي لا تتطلب مهارات بشرية قوية ويمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، يُشير التطور في هذا المجال إلى وجود فرص عمل جديدة تتطلب مهارات جديدة.

وفقًا لبيانات شركة "Layoffs.fyi"، وهي شركة ناشئة تتعقب عمليات تسريح العمالة التقنية منذ جائحة كوفيد-19، تم تسريح 216,364 موظفًا من 844 شركة تقنية خلال النصف الأول من عام 2023، بينما تم تسريح 164,709 موظفًا من 1,058 شركة في عام 2022.

وعن تأثير الذكاء الاصطناعي على عمليات التسريح المذكورة، فإنه في شهر مايو 2023، تم تسريح حوالي 4,000 شخص من إجمالي 80,000 عملية تسريح خلال الشهر نفسه، وفقًا لتقرير من موقع "Business Insider".

ويرى الدكتور أحمد بانافع، خبير في تكنولوجيا المعلومات ومستشار أكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، أن صناعة التكنولوجيا شهدت تسريحًا كبيرًا للعمال في عام 2023، حيث فقد ما يقرب من 250,000 عامل وظائفهم حتى الآن. نقلا عن وكالة "سكاي نيوز".

وتعد أسباب تسريح العمالة متعددة الأوجه، وتشمل التباطؤ الاقتصادي وتأثيرات الحرب في أوكرانيا وعمليات التوظيف خلال جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.

تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.. تحديات وفرص

ومع ذلك، لا يزال تأثير الذكاء الاصطناعي على تسريح العمالة التقنية في النصف الثاني من عام 2023 غير مؤكد. فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أتمتة بعض المهام التي يقوم بها البشر، وبالتالي قد يؤدي إلى تسريح بعض الوظائف، إلا أنه يمكنه أيضًا توفير التكاليف وخلق فرص عمل جديدة.