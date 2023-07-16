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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إنقاذ رجل وكلبه بعد شهور تائها في قلب البحر.. فيديو

البحار تيم شادوك
البحار تيم شادوك

قضي رجل وكلبه شهورا تائها في قلب البحر، وللبقاء على قيد الحياة عاشوا على مياه الأمطار والأسماك النيئة، إلى أن أنقذتهم سفينة صيد تونة كانت مارة بالصدفة.

ظن تيم شادوك البحار الأسترالي، انه هالك هو وكلبه، بعدما فقد الأمل في النجاة وهو ينتظر داخل قاربه وسط البحر لا يرى اليابس، وبعدما نفذ طعامه زاد يقينه أنه لن يعيش، وسوف يهلك هو وصديقه الوحيد في قلب البحر.

 

تداول رواد تويتر مقطع فيديو للبحار وكلبه، وهم في سعداء بعد  إنقاذهم، ويظهر الرجل بجسد هزيل ضعيف، بعد انتشاله قبالة سواحل المكسيك، رصدته قاربهم بمروحية.

 

 

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