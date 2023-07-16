نائب محافظ القاهرة تبحث سبل الشراكة لإقامة مصنع لتوفير فرص عمل لسيدات الأسمرات

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أهمية الإسراع في اتخاذ خطوات جادة وفعالة ضمن خطة الدولة و توجيهات القيادة السياسية لتمكين المرأة بالمجتمعات المطورة حديثًا بديل العشوائيات لتعزيز دورها كشريك فعال في المجتمع عبر توفير فرص العمل اللازمة لسد احتياجاتها وتحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة كريمة لها من خلال جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية لتطوير وبناء الإنسان داخل هذه المجتمعات وتوفير الرعاية لهذه الفئات المستهدفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المنطقة الجنوبية، لبحث سبل دعم الأسر الأولى بالرعاية والمرأة بمدينة الأسمرات، بحضور الدكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، والدكتور حسن الغندور مدير عام الدعم الفني لصندوق التنمية الحضرية والمهندس أحمد إبراهيم رئيس حي الأسمرات وعددٌ من التنفيذيين.

المشروع المقترح يهدف أيضًا إلى تدريب وتأهيل سكان الأسمرات من السيدات والفتيات وتوفير فرص عمل لهن:

أضافت نائب المحافظ، أن المشروع المقترح يهدف أيضًا إلى تدريب وتأهيل سكان الأسمرات من السيدات والفتيات وتوفير فرص عمل لهن، وتشغيلهن للتعامل وفق أحدث مستجدات السوق ولمواكبة التطورات كافة خصوصًا في ظل صناعة تستوعب عددًا كبيرًا من العمالة لتشغيل الآلات بخلاف الصناعات الأخرى والتي تستغرق ٤٥ يومًا فقط لاكتساب مهارات الصناعة والمناسبة لطبيعة المرأة والتي تجيد التعامل مع أنواع مختلفة من الماكينات الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة أحد أهم الصناعات التي تنفرد بها مصر على مستوى العالم.

خلال الاجتماع بحثت نائب المحافظ مقترح إقامة مصنع للملابس الجاهزة على أن تكون الأيدي العاملة به من سيدات الأسمرات تدعيمًا للهدف الرئيسي وهو تنمية مجتمع الأسمرات بصورة مستمرة وخلق فرص عمل وإحداث نوع من الاكتفاء الاقتصادي لتوفير سبل العيش بمستوى لائق مع تحقيق عنصر الاستدامة والتنمية بصورة دورية طبقًا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

إقامة مبنى وتخصيصه لبناء مصنع من مكونات وتجهيزات إنشائية:

استعرض الحضور التصور المبدئي لإقامة مبنى وتخصيصه لبناء مصنع من مكونات وتجهيزات إنشائية إلى جانب بحث توفير معدلات الأمن والسلامة والصحة المهنية وتحديد نقاط للمناولة ولنقل السيارات الخاصة بنقل المواد المهمة أو البضائع، إذْ وجهت النائبة بضرورة تجهيز الرسومات التفصيلية الخاصة بالإنشاءات مع عمل دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع للاستغلال الأمثل له وتحقيق أقصى استفادة لتدعيم سيدات الأسمرات وتوفير فرص عمل لهن، على أن يتم عقد لقاءات بصورة دورية لمتابعة الإجراءات ومستجدات الأعمال كافة.

يأتي هذا استمرارًا للجهود المبذولة بنطاق المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة من خلال عقد اللقاءات التنسيقية لإيجاد أفضل السبل لتدعيم أوجه الدعم لتمكين المرأة المعيلة و الأسر الأولى بالرعاية بمدينة الأسمرات من خلال تفعيل الخطط والبرامج والمشروعات لتحقيق الخطط الاستراتيجية والتي تضمن كفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية الدائمة لهم.