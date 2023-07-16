إزالة 48 حالة تعد على أملاك الدولة فى فايد بالإسماعيلية

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28يوليو الجاري، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وأسفرت نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق مركز ومدينة فايد خلال يوميّ 15-16 يوليو الجاري من المرحلة الثالثة من الموجة الـ12، عن إزالة 48 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة22 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة على مساحة 14454 م.

ونفذت الحمة 6حالات إزالة لتعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة، على مساحة 3095م، وعلى جانب آخر، تم تنفيذ 20 حالة إزالة لتعدٍّ على حرم الري، عن طريق إقامة زراعات ومباني على مساحة 3548 م.

ليكن إجمالي المساحات التي تم تنفيذها من إزالات 21133 م.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.