المنيا تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا، فى مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الأراضى الزراعية، وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار حملات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتم إزالة حالتين تعدِِ بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية بنى عامر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ١٨ حالة تعدِِ بالبناء على الأراضى الزراعية منها، ١١ حالة تعدِِ بقريتى، قلوصنا، والتوفيقية، وحالة تعدِِ بقرية منقطين، و حالة تعدِِ أخرى بقرية أسطال، بالإضافة إلى ٥ حالات تعدِِ بحى شرق وشمال المدينة.

وفى مركز ومدينة مغاغة، أزالت الوحدة المحلية ١٠ حالات تعدِِ على أرض زراعية بقرية آبا، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى ٣ حالات تعدِِ منها حالتان بالبناء على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى بحى غرب المدينة، وحالة تعدِِ بقرية سيلة الشرقية بمجلس قروى بردنوها.