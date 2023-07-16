ناهد السباعي تثير الجدل بالبشكير المكشوف

تنجذب الفنانة ناهد السباعي لارتداء الأزياء الجريئة التي تبرز منحنيات قوامها بشكل مثير مما يعرضها في أوقات كثيرة لانتقادات لاذعة.

واعتادت السباعي على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت ناهد في أحدث ظهور لها بإطلالة عفوية انتشرت في الفترة الأخيرة بين المشاهير لتصبح موضة بينهما.

وظهرت ناهد السباعي ببكشير قصير باللون الأبيض أثناء تناولها الفطار أمام حمام السباحة.

واختارت ترك خصلات شعرها البني الحريري منسدل وراء ظهرها ولم تتكلف بوضع لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع لون البينك في الشفاه.

وشاركت ناهد السباعي بطولة مسلسل "الأجهر" الذي ضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره،ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندىبهجت، محمود قابيل، عارفة عبدالرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسرالزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين.

ناهد السباعي

ناهد السباعي من مواليد 25 مايو 1987 ، ممثلة مصرية. وهي حفيدة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان والدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي خالتها الممثلة رانيا فريد شوقي.

شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما أنها شاركت في فيلم عالمي بعنوان «بعد الموقعة» وفاز في مهرجان كان عام 2012.