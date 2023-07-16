الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الروسي: جميع محاولات أوكرانيا لاختراق الدفاعات الروسية فشلت

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قلل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من نجاحات الهجوم المضاد من جانب أوكرانيا، حيث قال في مقابلة تلفزيونية إن "جميع المحاولات" لاختراق الدفاعات الروسية قد فشلت.

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بوتين: روسيا تحتفظ بحق الرد في حال استخدام الذخائر العنقودية ضدها

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روسيا تستعد لاستضافة اجتماع لوزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان

 

 

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية أعلنت إحراز تقدم بطيء ولكن ملموس في محاولتها للتصدي لقوات الاحتلال الروسية، التي تستمر في ثلاث مناطق على الأقل تقع في جنوب وشرق البلاد.

 

كما ناقش بوتين توفير الولايات المتحدة للذخائر العنقودية لأوكرانيا، حيث قال إن روسيا سترد في حال تم استخدام القنابل ضد قواتها.

 

وقال مسؤولون قامت موسكو بتعيينهم في سيفاستوبول،إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للعديد من الطائرات بدون طيار الجوية والبحرية التي أطلقتها أوكرانيا ليلا في شبه الجزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

 

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