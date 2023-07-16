مباحثات بين وزيرا خارجية السعودية وأوزبكستان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفى، مع وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى أيضا خلال الاتصال مناقشة أوجه تعزيز العمل المشترك تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

الجزائر تشارك في أعمال الاجتماع التنسيقي الأفريقي

ويشارك وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، اليوم الأحد بالعاصمة الكينية نيروبي، بصفته ممثلا عن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، في أعمال الدورة الخامسة لاجتماع التنسيق نصف السنوي بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية - في بيان - أن الوزير سيجدد، خلال هذا الاجتماع، حرص الجزائر على الاندماج السياسي والاقتصادي الفعلي في القارة الأفريقية.

كما سينقل الوزير الجزائري، بحسب البيان، التزام بلاده بالإسهام في توفير الظروف الملائمة لتجسيد الأجندة التنموية 2063، ومن بينها التكريس الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتحرير اقتصادها.