"قاسم سليماني" أزمة مؤتمر فيصل بن فرحان في إيران

تصدر اسم "قاسم سليماني" محركات البحث والأكثر تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك على خلفية خروج الوفد السعودي من القاعة التي كان من المقرر أن يتم انعقاد به المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي في طهران، وصورت "قاسم سليماني" كانت سببًا في تغير المقر بطلب من وزارة الخارجية السعودية.

صورة قاسم سليماني وقاعة مؤتمر وزير خارجية السعودية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور والفيديوهات لصفحي إيراني وهو يوثق اللحظات الأخيرة لخروج وفد السعودية من القاعة بسبب صورة قاسم سليماني، ولحظة مغادرة وسائل الإعلام الإيرانية والدولية لمقر إقامة المؤتمر الصحفي.





اقرأ ايضًا.. وزير خارجية سوريا فى السعودية بعد غد السبت



ونشر محمد البيشي، الإعلامي السعودي، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل التغريدات "تويتر"، تغريدة له: " الصديق العزيز رامي العتيبي ..أحد مهندسي رمي صورة قاسم سليماني خارج المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان في طهران .. الحدث الاهم هذا المساء".

وبسبب صورة قاسم سليماني الموجودة على أحد جدران القاعة التي كان من المقرر أن يتم فيه المؤتمر الصحفي بين الجانب السعودي والإيراني في طهران، خرج الوفد السعودي والإعلاميين من الجانبيين بطلب من السعودية، وجاء هذا بسبب اعتراض من قبل موظف المراسم في مكتب وزير الخارجية السعودي على مكان إقامة المؤتمر بين الوزير السعودي والإيراني.

ويُذكر أن هذه القاعة التي رفضت السعودية إجراء المؤتمر الصحفي بها بسبب صورة قاسم سليماني، هي القاعة المحددة والمكان الذي عادة ما تعقد فيه كل المؤتمرات الصحفية لوزراء الخارجية الضيوف في إيران.

ونشر إعلامي وصانع محتوى بالمملكة العربية السعودية، صورة من مكان وقاعة المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن ينعقد به المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية السعودي والأخر الإيراني، قائلًَا: "سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عز يا مال العز وزير محنك وسياسي فذ.

ومنذ أكثر من 6 أشهر، كان هناك حملة من الاحتجاجات في إيران على مقتل مهسا أميني؛ إذ دعا المحتجون سكان العاصمة للخروج إلى الشوارع، مما جعل قوات الأمن تطلق النيران على المحتجين في مناطق عدة.

اقرأ أيضًا.. إيران تفتح النار على إسرائيل وأمريكا

وقام مجموعة من المتظاهرين بإشعال النيران في صور قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بشوارع طهران .