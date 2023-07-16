الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بشرى بالمايوه تثير الجدل (صور)

بوابة الوفد الإلكترونية

نشرت الفنانة بشرى مجموعة من صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، أثناء استجمامها بالعطلة الصيفية في أحدى الشواطئ.

وظهرت بشرى بإطلالة صيفية مبهجة تميل للجرأة، حيث ارتدت مايوه باللون البينك ونسقت عليه كاش مايوه شفاف باللون البرتقالي متزين من الأطراف بشراشيب ملونة، فيما انتعلت سليبر ملون.

وزينت خصلات شعرها بقبعة من الخوص المزينة بالشراشيب الملونة ووضعت لمسات ناعمة متناغمة مع لون بشرتها الخمرية ولون البينك في الشفاه.

 

 

بشرى

بشرى من مواليد 5 أكتوبر 1981 ، ممثلة ومغنية مصرية.

عن حياتها

كانت بدايتها كمذيعة على شاشات الفضائيات ثم انتقلت للتمثيل عام 2002 من خلال سيت كوم شباب أون لاين، وحققت النجاح بكافة الأدوار التي نسبت إليها مع اختلاف تلك الأدوار ما بين الكوميدي والدرامي ومن أولى بطولاتها السينمائية مع المخرج الكبير «يوسف شاهين» وذلك من خلال فيلم «إسكندرية نيويورك» وقد حققت نجاحا كبيرا وأثبتت وجودها خلال وقت قصير حيث برعت في تجسيد مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأدوار السينمائية، كما عملت ايضًا مع شركة «نيو سينشيري برودكشن»، كما قدمت الغناء ومن ألبوماتها «مكانك» «إحكي» وأصدرت مع نهايات العام فيديو كليب «كوبرا» التي انتقدت من خلاله الممثل محمد رمضان.

حياتها الأسرية

هي ابنة الكاتب أحمد عبد الله رزة، متزوجة من «عمرو رسلان» ولهما من الأبناء «إسماعيل» و«ليلى».

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