يحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

وتفضل الأمهات تحضير أنواع مختلفة من الدجاج لتزين السفرة بأطباق متنوعة بين الأساسية والفرعية.

طريقة تحضير بروستد الدجاج بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير بروستد الدجاج على طريقة المطاعم بخطوات سهلة ومكونات بسيطة.

المقادير

- لتتبيل الدجاج :

الدجاج : 12 قطعة

الخل الأبيض : ربع كوب

ملح : 2 ملعقة صغيرة

بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

الفلفل الحار : ملعقة صغيرة (بودرة)

- لخليط البيض :

البيض : 5 حبات

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

حليب : كوب (سائل)

- لتغليفة الدجاج :

طحين : 3 اكواب

كورن فليكس : 2 كوب

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت : غزير (للقلي)

- طحين : كوب

طريقة التحضير

لتتبيل الدجاج: شرحي قطع الدجاج باستخدام سكين حادة مرتين لكل قطعة.

تبلي قطع الدجاج بالخل الأبيض، والملح، وبودرة الثوم، والفلفل الحار البودرة. واتركيه لمدة 4 ساعات على الأقل.

لتحضير خليط البيض: في وعاء جانبي، اخفقي البيض مع الملح، والفلفل الأسود وكوب الحليب السائل.

لتحضير تغليفة الدجاج: اخلطي بوعاء الطحين مع الكورن فليكس، والبيكنج باودر، والملح، والفلفل الأسود.

مرري قطع الدجاج بكوب الطحين، ثم بخليط البيض، ثم بخليط الطحين والكورن فليكس، وضعيهم بطبق جانبي.

سخني الزيت بقدر على النار، وابدأي بقلي الدجاج حتى يتحمر ويتقرمش من جميع الجهات وينضج من الداخل.

قدميه ساخناً بجانب البطاطس المقلية بحسب الرغبة.