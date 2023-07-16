الحرائق تلتهم جزيرة لابالما الإسبانية (شاهد)

نجحت السلطات الإسبانية في إجلاء أكثر من 2000 شخص بعد أن خرجت حرائق الغابات عن السيطرة في لا بالما بجزر الكناري الإسبانية يوم السبت، ودمّرت نحو 12 منزلا.

وعرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد لقطات من الحرائق تلتهم 140 هكتاراً وتدمر 50 منزلاً في جزيرة لا بالما الإسبانية.

وأوضحت أنه أتى حريق على أكثر من ألفي هكتار في ساعات قليلة في جزيرة لا بالما الإسبانية في جزر الكناري (جنوب غرب)، ممّا تسبّب في إجلاء 2500 نسمة، حسبما أعلنت السلطات الإقليمية.

وأشارت إلى أنه يكافح حوالى 300 عنصر إطفاء الحرائق بمساعدة عشر طائرات، في انتظار وصول طائرتين مائيّتين إلى لا بالما.

واندلع هذا الحريق في جزيرة لا بالما بعد ثوران بركان في الفترة منسبتمبر إلى ديسمبر أيضاً في غرب الجزيرة، ولكن أكثر باتجاه الشمال.

وأضافت الحكومة أنّ الحريق "وصل إلى بلدة تيجارافي، حيث تمّ إجلاء السكّان"، في إشارة إلى البلدة التي يصل عدد سكّانها إلى 2500 نسمة. وأشارت إلى أنّه "لم يتمّ تسجيل أي إصابات".

ونشب الحريق في الساعات الأولى من اليوم السبت، في منطقة إل بينار دي بونتاجوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار في شمال الجزيرة التي تشكل جزءًا من جزر الكناري، وذلك في ظل ترقب العديد من المدن الأوروبية درجات حرارة شديدة الارتفاع هذا الأسبوع.

وأكد فرناندو كلافيخو، رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري، إن 11 منزلًا على الأقل دُمرت مع انتشار الحريق، وأشار "كلافيخو " إلى أن عدد الأشخاص الذين بحاجة إلى الإجلاء يتجاوز الألف، ويتوقف ذلك على إذا ما كان بوسعنا السيطرة على هذه الرياح القوية.

وأشار إلى أن نحو 346 فدانًا تلفت جراء الحريق، وتكافح أربع طائرات هليكوبتر وأربع وحدات مكافحة حرائق على الأرض من أجل السيطرة عليه.

ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا يؤدي إلى حرائق الغابات:

تتعرض مناطق واسعة في جنوب أوروبا لموجة حارة شديدة، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في العديد من المناطق خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وشهدت اليونان موجة حارة شديدة اجتاحت البلاد، خصوصًا العاصمة «أثينا»، مما تسببت في إغلاق معبد الأكروبوليس الواقع في العاصمة خلال فترات النهار الأكثر سخونة وذلك لحماية الزوار.

كما أصدرت السلطات هناك قرارًا بمنع السياح تمامًا من زيارة أكثر المعالم السياحية شعبية في البلاد من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 5 مساءً، بالتوقيت المحلي لليونان، وذلك في محاولة للتقليل من التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة.