تفاصيل مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية

قال السفير أسامة خضر مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، إن مصر منذ التاريخ تدعم القضية الفلسطينية وانها ستظل قضية العرب المركزية، وإنه لن يتحقق الأمن والاستقرار الحقيقي في الشرق الأوسط بدون تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين، لافتا إلى استمرار دعم مصر للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس.

وجاء ذلك خلال كلمته كممثل مصر في مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية بجامعة الدول العربية، وصفا الاجتماع بأنه فرصة لـ المعنيين بمتابعة الملف الفلسطيني في الدول العربية بتبادل وجهات النظر.

وأكد خضر أن مصر تسعي جاهده لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة الغربية التي شهدت في الآونة الأخيرة عدوانًا إسرائيليًا أو في قطاع غزة الذي يعاني من حصار قاسٍ من قبل سلطة الاحتلال، مضيفا أن مصر تعمل بالتنسيق مع الأردن والشركاء الدوليين على تشجيع أطراف النزاع على العودة مجدداً الي طاولة المفاوضات.

وأوضح ان مصر تحث المجتمع الدولي لدفع الجانب الإسرائيلي للتوقف الفوري عن اتخاذ الاجراءات والسياسيات احادية الجانب التي تغذي اعمال العنف والقصف والدمار وفي مقدمتها تجميد انشطة الاستيطان غير الشرعية في اراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلافاً لاتفاقيات أوسلو ، واتباع سياسات التهجير القسري والاخلاء للفلسطينيين بمدينة القدس ، بهدف تغيير الطابع الزماني والمكاني والديموغرافي والجغرافي للمدينة المقدسة والحرم الشريف وامتداداتهما.

وأعرب عن تمنيه أن يسهم المؤتمر في رسم خارطة طريق نحو معالجة القضايا الفلسطينية، دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية التي حباها الله هذه الأرض المباركة.

ومن جانبه قال وليد العوض رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني أن مصر تقف دائما بجانب القضية الفلسطينية لأكثر من خمسة وسبعين عاما ، مؤكدا مصر ان قدمت شهداء وعطاءات سياسية واقتصادية في كل المجالات لتعزيز الشعب الفلسطيني.

و علي هامش المؤتمر ، وأوضح العوض في تصريحات خاصة للوفد أن هناك أزمة خانقة في قضية اللاجئين الفلسطينيين، بسبب تقليص الموارد المالية لمفوضية اللاجئين، وصفا هذا بأنها مؤامرة كبيرة ، مضيفًا أن المؤتمر سيناقش جرائم العدوان الإسرائيلي المتواصل، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين سواء في مخيمات الأرض المحتلة أو خارج البلاد.

حشد الدعم الدولي لتأمين التمويل اللازم لسد العجز الناقص في وكالة الأمم المتحدة

وأكد رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني أنه سيتم تقديم توصيات لمجلس الجامعة الذي سيعقد خلال الثلاث شهور القادمة، معلنا تمسكه بقضية اللاجئين والتمسك بحق عودتهم إلى ديارهم، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بحشد الدعم الدولي لتأمين التمويل اللازم لسد العجز الناقص في وكالة الأمم المتحدة للغاية وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدني، مشددا على أهمية الوقوف العربي من كل الأشقاء إلى جانب الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه قال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين ان إسرائيل تعمل على قطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة لهم وانها تتعرض لتصعيد غير مسبوق للعدوان والاستيطان وتوسيع نطاقه ليطال الأرض والانسان والمقدسات والممتلكات، لافتا ان العدوان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ مطلع العام اسفر عن 203 شهيداً كما تعرض 3373 مواطن للاعتقال، منهم 32 امرأة، و 170 طفلاً ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال.

وأشار ابو علي إلى استهداف المواقع الأثرية وذات الخلفية التاريخية امعانا في تغيير وطمس التاريخ والهوية الفلسطينية والعربية وتزييف الرواية الحقيقية والأصلية للصراع بحرب معلنة ومفتوحة ، والتي كان آخرها العدوان الغاشم على مخيم جنين باستخدام مختلف الأسلحة من المدرعات والمروحيات والطائرات المسيرة والجرافات الثقيلة وهو ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات ودمار واسع، مع استمرار تنكرها لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع وإحداث اختراق سياسي بمسار السلام بل وانقلابها على أي التزامات تفضي إلى ذلك واخرها تعهدات العقبة وشرم الشيخ ، لافتا ان كل ذلك العدوان ياتي في ظل صمت دولي مريب وهو ما يشجع الجانب الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم والدفع بالمنطقة إلى أتون العنف والفوضى والحرب الدينية.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، خاصة مع اقتراب موعد تقديم المرافعات أمام محكمة العدل الدولية للنظر في طبيعة وأثار الاحتلال الإسرائيلي، كافة الدول المحبة للعدل والسلام والمؤيدة لحل الدولتين لتقديم مرافعاتها أمام القضاء الدولي، وفي هذا السياق تساءل عن عدم احراز أي تقدم في التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل محكمة الجنايات الدولية.

وأعرب عن أسفه لاستمرار الأزمة المالية والوضع المالي الخطير الذي تعانيه الأونروا وعدم توفر تمويل كاف لقيامها بتقديم خدماتها بدهء من شهر سبتمبر 2023 لمجتمع اللاجئين ما ينذر بعواقب وتداعيات بالغة الخطورة سواء على الأونروا نفسها أو على مجتمع اللاجئين في ظل التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار في المخططات والسياسات الإسرائيلية.

ودعا الدول المانحة إلى سرعة تقديم مزيد من الدعم للوكالة وعقد اتفاقات تمويل متعددة السنوات مع الأونروا واستمرار الجهود لتوفير التمويل المستدام من خلال الأمم المتحدة لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية التي لا غنى عنها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني وأن الأونروا تظل دائما عامل أساسي في أمن واستقرار المنطقة.

ومن جانبه أكد قاسم محمد حسین رئيس الوفد السوري أن سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد تدين ما تقوم به إسرائيل من حرب إبادة ضد شعبنا الفلسطيني واستمرارهم في بناء المستعمرات الاستيطانية .

وقال خلال كلمته علينا أن نتطرق بشكل مفصل إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث هاتان القضيتان اللتان تتعرضان للعديد من المحاولات البائسة تهدف إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم لديارهم .