11 شرطًا للقبول بجامعة الأميرة نورة للعام الدراسي 1445

تصدرت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للطالبات، مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إطلاقها دليل القبول للعام الجامعي 1445هـ، الذي يشمل معايير القبول والتخصصات المتاحة وطريقة وشروط القبول.

جامعة الأميرة نورة.. 7 إجراءات للقبول للعام الدراسي 1445

جامعة نورة.. معايير القبول للعام الدراسي 1445

ووضعت جامعة الأميرة نورة بالسعودية، عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمات للقبول بالعام الجامعي المقبل 1445هـ، والتي كشفتها بدليل القبول بها:

أن تكون الطالبة سعودية الجنسية أومن أم سعودية. الحصول على شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها من داخل المملكة أوخارجها. ألايكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات. أن تكون الطالبة تقدمت لاختباري القدرات والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس (هذا الشرط ينطبق على جميع خريجات الثانوية العامة من داخل المملكة العربية السعودية أومن خارجها وفقًا للمناهج السعودية أوغي رالسعودية). أن تنطبق على الطالبة شروط القبول المعلنة أوأي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم. أن تجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تحددها الجامعة. أن تكون الطالبة لائقة طبياً. مناسبة حالة الطالبة الصحية والنفسية للتخصصات الصحية. وفي حال اكتشاف خلاف ذلك يحق للجامعة تحويل قبولها للتخصصات الأخرى داخل الجامعة. مناسبة حالة الطالبة الصحية والبدنية لتخصص علوم الرياضة البدنية. وأن يكون مؤشر كتلة الجسم في الحدود الطبيعية (18.5-24.9) (كتلة الجسم - الوزن كجم / مربع الطول بالمتر)، وفي حال اكتشاف خلاف ذلك يحق للجامعة تحويل قبولها للتخصصات الأخرى داخل الجامعة. ‎‏ ألا تكون الطالبة مقيدة أو مقبولة أو سبق لها الحصول على البكالوريوس أوكانت مفصولة لأسباب تأديبية من إحدى الجامعات الحكومية بالمملكة أو أي جامعة أخرى، وفي حال ثبت ذلك فللجامعة إلغاء قبول الطالبة. ألا يكون للطالبة سجل سابق في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ولفتت جامعة نورة بنت عبدالرحمن أن التخصصات التي تتطلب مقابلة شخصية واختبار في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات هي :

جميع تخصصات كلية التصاميم والفنون . تخصص علوم الرياضة والنشاط البدني في كلية التربية.

جامعة الأميرة نورة..رابط دليل القبول للعام الدراسي الجديد

ودعت جامعة الاميره نوره الراغبات في التقديم بالجامعة الاطلاع على دليل القبول عبر الرابط التالي:

https://pnu.edu.sa/ar/Deanship/Registration/Pages/AdmissionGuide.aspx