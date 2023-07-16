ممثل فلسطين بالجامعة: هناك مؤامرة كبرى ضد اللاجئين الفلسطينيين لتقليص موادرهم

قال وليد العوض رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني أن مصر تقف دائما بجانب القضية الفلسطينية لأكثر من خمسة وسبعين عاما، مؤكدا مصر ان قدمت شهداء وعطاءات سياسية واقتصادية في كل المجالات لتعزيز الشعب الفلسطيني، جاء ذلك علي هامش مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية بجامعة الدول العربية.

وأوضح العوض في تصريحات خاصة للوفد أن هناك أزمة خانقة في قضية اللاجئين الفلسطينيين، بسبب تقليص الموارد المالية لمفوضية اللاجئين، وصفا هذا بأنها مؤامرة كبيرة ، مضيفًا أن المؤتمر سيناقش جرائم العدوان الإسرائيلي المتواصل، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين سواء في مخيمات الأرض المحتلة أو خارج البلاد.

وأكد رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني أنه سيتم تقديم توصيات لمجلس الجامعة الذي سيعقد خلال الثلاث شهور القادمة، معلنا تمسكه بقضية اللاجئين والتمسك بحق عودتهم إلى ديارهم، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بحشد الدعم الدولي لتأمين التمويل اللازم لسد العجز الناقص في وكالة الأمم المتحدة للغاية وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدني، مشددا على أهمية الوقوف العربي من كل الأشقاء إلى جانب الشعب الفلسطيني .