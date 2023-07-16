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الأحد 16 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ممثلو رؤساء هيئات التدريب بالدول العربية يناقشون تاثير التهديدات والحروب اللامتماثلة

ممثلو رؤساء هيئات
ممثلو رؤساء هيئات التدريب بالدول العربية

بدأت اليوم الأحد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الندوة 27 لممثلي هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية برئاسة العقيد محمد سالم الظاهري ممثلا عن القوات المسلحة لدولة الإمارات المتحدة ، وبمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية الشقيقة بعد عودتها لمقعدها في جامعة الدول العربية؛ ووفود من كافة الدول العربية.

 

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و تناقش الندوة التى تعقد في الفترة 16-27 يوليو الجاري هو دراسة تأثير التهديدات الحديثة والحروب اللامتماثلة على العمليات والتدريب العسكري.

وأكد السفير خليل ابراهيم الذوادي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والامن القومي بجامعة الدول العربية اهمية استمرار هذه اللقاءات التي تعزز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في كافة الدول العربية.

وأكد الذوادى فى كلمته أهمية هذه الندوة حول تأثير التهديدات الحديثة والحروب اللامتماثلة على العمليات والتدريب العسكري، حيث تعتبر التهديدات الحديثة في الحروب اللامتماثلة من الأخطار المحدقة بالأوطان العربية وقواتها المسلحة، ومع التطور العلمي والتكنولوجي الهائل والاعتماد على التقنيات الحديثة في جميع مجالات الحياة استغلت الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة غير النظامية هذا التطور التكنولوجي واستخدامها في خلق أساليب جديدة لزعزعة الاستقرار في الأوطان معتمدة على سهولة الحصول على هذه التكنولوجيا، فكان لابد من معرفة ودراسة أخطار هذه الحروب وإيجاد السبل الملائمة واستخدام وسائل التعليم والتدريب الحديثة والذكية لتدريب القوات المسلحة علي كيفية التصدي للتهديدات الحديثة والوقاية منها.


وقال إن مشاركة هذه الكوكبة المتميزة من الضباط للمشاركة في هذا الاجتماع، هو خير دليل على حرص القيادات العسكرية العربية للنهوض بمجال التدريب لقواتنا المسلحة العربية ودعماً للتعاون العربي المشترك. 
واضاف الذوادي ان موضوع هذه الندوة يحظى بصبغة خاصة لأهميته، والأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال توحيد الأساليب العسكرية والتخطيط الاستراتيجي والعملياتي والاستفادة من المقومات البشرية لدى جيوشنا العربية والتعامل مع مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة لرفع تطوير الكفاءات العسكرية للقوات المسلحة بالدول العربية؛ كما أن من الأهداف الأساسية لندوات رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية هو إعداد دراسة استرشادية موحدة تساهم في تطوير مهارات أفراد القوات المسلحة ودارسي الكليات العسكرية وتمكينهم من التعامل بشكل جيد مع مختلف الظروف، بالإضافة إلى العمل على رفع قدرات القادة المسؤولين عن التدريب للبحث الدائم والمستمر لتطوير الأساليب في كافة المجالات من أجل توحيد العقائد العسكرية بالدول العربية، الشيء الذي ينعكس بالإيجاب على أفراد القوات المسلحة.

 

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