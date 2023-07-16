توريد 472 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، استمرار أعمال محصول القمح لموسم حصاد ٢٠٢٣، إذ تم توريد ٤٧٢ ألف طن حتى اليوم الأحد، وذلك من خلال ٤٢ موقعاً تخزينياً.

تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كل الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيرًا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت ٢٤٣ألف فدان لهذا العام، من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا.

كما أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول.