الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تايوان.. إصابة 28 شخصًا إثر انفجار خلال مهرجان شعبي غرب البلاد

انفجار خلال مهرجان
انفجار خلال مهرجان شعبي في تايوان

وقع انفجار خلال مهرجان شعبي تقليدي أًقيم في مدينة تشياي بجنوب غرب تايوان، ما أسفر عن إصابة 28 شخصًا، فيما وصفت حالة إحداهما بالخطيرة.

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ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم الأحد، تم نقل 7 منهم إلى المستشفى بعد تعرضهم لجروح من شظايا زجاج أو حروق، فيما أصيب شخص واحد بجروح خطيرة وتم وضعه في وحدة العناية المركزة.

ووقع الانفجار الليلة الماضية خلال المهرجان الذي حضره أكثر من 20 ألف شخص.
ولا تزال السلطات تحقق في سبب الانفجار، حيث أشار كثيرون إلى أنه وقع بأحد المولدات المحمولة التي تعمل بالوقود، فيما لا تستبعد أيضا فرضية أن يرجع إلى ألعاب نارية أو عطل في شبكة الكهرباء.

 

انفجار خزان غاز الكلورين في العقبة

وفي سياق آخر، قررت محكمة أردنية، اليوم الأحد، وضع المتسببين بوفاة 13 شخصًا بانفجار خزان غاز الكلورين بالحبس لمدة 3 سنوات.

ووفق ما نشرته قناة "المملكة" على موقعها الإلكتروني اليوم، قررت محكمة بداية جزاء العقبة حبس خمسة مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين.

وأدانت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بخمس جرائم بقضية غاز الكلورين والحكم عليها بالعقوبة الأشد وهي الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار.

 

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