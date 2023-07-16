مركز شباب الشرق سمهود ينظم مسابقة في دوري خماسي قدم

نظم مركز شباب الشرقي سمهود التابع لإدارة شباب أبو تشت شمال محافظة قنا، اليوم الأحد مسابقة في خماسي كرة القدم.

وأكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية هذه المشروعات وانها بتساعد علي تنمية مهارات الطلائع والشباب وخلق جيل قوي.

وأشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دور مراكز الشباب في جذب الشباب وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة. وقال احمد عيسي رئيس قسم الرياضة بالإدارة علي أهمية الاشتراك في كل المجالات والأنشطة.

واوضح هاني محي الدين مدير مركز شباب الشرقي سمهود، د ان هذا المشروع يأتى ضمن خطة النشاط الرياضي خلال الفترة الاولي.

وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء طيار أشرف غريب الداودي محافظ قنا، و مصطفي ابوجبل وكيل مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم للشباب، وأنور صدقي ابو عايد مدير عام إدارة شباب أبوتشت.