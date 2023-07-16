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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جامعة الأميرة نورة تطلق دليل القبول للعام الدراسي 1445.. تفاصيل

جامعة الأميرة نورة
جامعة الأميرة نورة السعودية

جامعة الأميرة نورة.. زادت معدلات البحث عليها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 28 ذي الحجة 1444هـ/ 16 يوليو 2023، بالتزامن مع إطلاقها دليل القبول فيها للعام الدراسي الجديد 1445هـ، وإعلانها عن بعض المعلومات الخاصة بتقديم الطالبات لتخصص التمريض وغيرها من الكليات.

 دليل القبول بجامعة الأميرة نورة 1445

وأعلنت جامعة الأميرة نورة السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، رابط خاص للاطلاع على دليل القبول والتي تشمل شروط وإجراءات ومعدلات القبول وغيرها من ضوابط التقديم بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

جامعة الاميره نوره..رابط دليل القبول 1445

وللاطلاع على دليل القبول بجامعة الأميرة نورة ادخل على الرابط التالي... https://pnu.edu.sa/ar/Deanship/Registration/Pages/AdmissionGuide.aspx

 

جامعه الاميره نوره.. فتح بوابة القبول الموحد للطالبات بالرياض

وفي نفس السياق أعلنت جامعة نورة عبر "تويتر"، فتح بوابة القبول الموحد للطالبات بالرياض، مطالبة الراغبين في التقديم الاطلاع على المعلومات والتخصصات والبرامج المتاحة من هنا.. http://rgu-admit.edu.sa

وشددت على أن القبول لكلية التمريض لعام 1445هـ مباشراً عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات لتخصصي التمريض والقبالة.

 جامعة نورة.. التخصصات التي تتطلب مقابلة شخصية

ولفتت جامعة نورة أن التخصصات التي تتطلب مقابلة شخصية واختبار في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات هي :

  1. جميع تخصصات كلية التصاميم والفنون .
  2. تخصص علوم الرياضة والنشاط البدني في كلية التربية.

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