وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، من حملات مؤهلات الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادة الدراسة الثانوية، التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية، بحد أدنى مجموع 65٪ لهذا العام 2023 أو العام السابق 2022، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

كما يسمح للحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق «ذكور - إناث»، ودرجة البكالوريوس في التربية الرياضية «إناث» بحد أدنى تقدير مقبول فأعلى لهذا العام 2023 أو العام السابق 2022، وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين.

والحاصلون على المؤهلات الجامعية، في التخصصات التي تمثل احتياجًا أساسيًا لقطاعات وزارة الداخلية «ذكور وإناث» بحد أدنى تقدير «جيد على الأقل» لهذا العام 2023 أو العام السابق 2022، عدا تخصص الطب البشري لهذا العام 2023 أو العامين السابقين ‪2021 - 2022 وتكون مدة الدراسة سنة دراسية واحدة.

وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن أكاديمية الشرطة، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية، وقرار مجلس إدارة الأكاديمية، بتحديد شروط السن، واللياقة الصحية والبدنية، والسمات الشخصية اللازمة للقبول بالكلية.

شروط التقديم

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة، أن شُروط الالتحاق بكُلية الشُرطة، ممن تتوافر فيهم الشروط، التى نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاتها، وهى: بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية:

1- أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية، فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

3- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى.

4- ألا يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقًا لما يلى: ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم، وتوافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90 وألا يزيد عُمره فى أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية، وأن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة، وأن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية: ذات الشروط السابقة من البند الأول حتى الرابع بالإضافة إلى:

1- أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وللطالبات 60٪ ووزنه يساوى طول الطالب ناقص 90 ألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة.

2- ألا تقل درجة الإبصار عن النصف أن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%.

3- أن يجتاز الطالب الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.

4- ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2022 عن 28 سنة، للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير، و35 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

6- أن يكون حاصلا على المؤهل الجامعي هذا العام 2022، أو العام السابق 2021.

مواعيد التقديم

يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم 18 يوليو، حتى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس ولمدة 22 يومًا بالنسبة لحملة المؤهلات التالية:

1- الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أو إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية للعام السابق 2022.

2- الحاصلين على الشهادة الثانوية من الخارج - الدبلومات الأجنبية - مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «stem»، للعام السابق 2022.

3- الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق «ذكور - إناث» - بكالوريوس التربية الرياضية «إناث» للعام السابق 2021.

4 - الحاصلين على المؤهلات الجامعية «بكالوريوس - ليسانس - ماجستير - دكتوراه»، في التخصصات التي تمثل احتياجًا لقطاعات الوزارة للعام السابق 2022.

يبدأ التقديم من يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 31 أغسطس ولمدة 31 يومًا، للحاصلين على المؤهلات التالية:

1- الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية، أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الأزهرية لعام 2022، وطلبة الدور الثاني.

2- الحاصلون على الشهادة الثانوية من الخارج - الدبلومات الأجنبية - مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «stem» لهذا العام 2022.

يبدأ التقديم من يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر ولمدة 45 يومًا، للحاصلين على المؤهلات التالية:

3- الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق «ذكور - إناث» - بكالوريوس التربية الرياضية «إناث» لهذا العام 2023.

4 - الحاصلين على المؤهلات الجامعية «بكالوريوس - ليسانس - ماجستير - دكتوراه»، في التخصصات التي تمثل احتياجًا لقطاعات الوزارة لهذا العام 2023.

التقديم عبر موقع الوزارة على الإنترنت

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن التقديم للإلتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت لجميع المتقدمين، ومتابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليها، حيث يتم اتباع الخطوات الآتيـة:

- بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت السابق الإشارة إليه يتم الدخول منه على موقع أكاديمية الشرطة، يقوم الطالب بإدخال «الرقم القومي – رقم الجلوس»، تظهر للطالب البيانات الخاصة به والتي تتضمن «الاسم – المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة أو ما يعادلها – اسم المنطقة التعليمية، يختار الطالب يوما من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات».

- يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السرى الخاص به والذى سوف يتواصل به مع موقع الأكاديمية، ينوه للطالب بضرورة إحضار «4 صور مقاس 4x 6 – شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومى – شهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل».

- عند حضور الطالب لمقر كلية الشرطة يتوجه إلى منافذ تحصيل الرسوم للحصول على ملف التقديم.. يتوجه الطالب لمقر لجنته ليتسلم بطاقة التردد بعد ختمها بخاتم اللجنة، والتى يسمح له بموجبها بالتردد على الأكاديمية، وفى ذات اليوم، يتوجه الطالب لمقر اختبار القدرات، لمعرفة نتيجة اختبار القدرات يتم الدخول على موقع الأكاديمية المشار إليه عن طريق الرقم السرى والرقم القومى، وفى حالة نجاح الطالب يتحدد له موعد كشف «المقاس – القوام فى حالة رسوب الطالب فى كشف القدرات، لا يحق له الإعادة».

- يتوجه الطالب إلى مقر لجنة اختبار المقاس، وفى حالة اجتيازه بنجاح يتوجه لأداء اختبار القوام.. لمعرفة نتيجة القوام، يتم الدخول على موقع الأكاديمية السالف الإشارة إليه، وفى حالة اجتيازه بنجاح يتوجه في اليوم التالى، إلى مقر اللجنة الخاصة به ومعه الصور الشخصية وبطاقة الرقم القومى، وبطاقة التردد ووثائق التعارف الخاصة، بإجراء التحريات التى تم تحميلها عن طريق شبكة الإنترنت والإقرارات الموجودة بالملف، لاستكمال إجراءات التقديم باللجنة، قبل تحديد موعد الكشف الطبى.

- فى حالة رسوب الطالب، فى كشف القوام، يحق له الإعادة بدون رسوم، ويتم تحديد موعد الإعادة إلكترونيًا.. يحضر الطالب لأداء الكشف الطبى، ومعه بطاقة التردد، و2 صورة شخصية وبطاقة الرقم القومى.. وفى حالة رسوب الطالب فى الكشف الطبى، يحق له الإعادة لمرة واحدة فقط مقابل رسوم تحددها الكلية، ويحدد له موعد لجلسة التظلم.

- فى حالة اجتياز الطالب للكشف الطبى، يتوجه مباشرة فى اليوم التالى، لأداء الاختبار النفسى.. وفى حالة رسوب الطالب فى الكشف النفسى، لا يحق له الإعادة مرة أخرى.. وفى حالة اجتياز الطالب للكشف النفسى، يتوجه فى اليوم التالى إلى مقر اللجنة الخاصة به، ومعه 2 صورة شخصية، لتحديد موعد الاختبار الرياضى.. وفى حالة اجتياز الاختبار الرياضى بنجاح، يتحدد له موعد الاختبارات الشخصية «السمات» .

- فى حالة رسوب الطالب فى الاختبار الرياضى، يحق له الإعادة مرة واحدة مقابل رسوم تحددها الكلية، وفى حالة اجتياز الطالب لاختبار السمات، يتحدد له موعد كشف الهيئة.. وفي حالة رسوب الطالب فى اختبار السمات، لا يحق له الإعادة مرة أخرى.

- عقب تحديد موعد كشف الهيئة، يحضر الطالب للمثول أمام اللجنة فى الموعد المحدد، وعقب تحقق اللجنة المشكلة للاختيار من الشروط المنصوص عليها فى قانون أكاديمية الشرطة ولائحته التنفيذية، يتم تحديد موعد لإجراء اختبار الكشف الطبى المتقدم، ويتابع الطالب الموقع الإلكترونى، لتحديد موعد الكشف الطبى المتقدم.