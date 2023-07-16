أسعار الخضراوات بالأسواق اليوم الأحد
تشهد أسعار الخضروات بالأسواق اليوم، استقرارًا ملحوظًا، فلم تختلف الأسعار كثيرًا على مدار الأيام الماضية.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، متوسط أسعار الخضروات في الأسواق.
أسعار الخضروات اليوم
الطماطم:- من 2.75 لـ 4.75 جنيه.
البطاطس:- من 7 لـ 9.5 جنيه.
البصل:- من 10 لـ 16 جنيها.
الكوسة:- من 5 لـ 9 جنيهات.
جزر بدون عروش:- من 5 لـ 9 جنيهات.
فاصوليا:- من 12 لـ 18 جنيهًا.
باذنجان بلدي:- 1.5 لـ 4.5 جنيه.
باذنجان رومي:- من 1.5 لـ 4 جنيهات.
باذنجان أبيض:- من 2 لـ 9 جنيه.
فلفل رومي بلدي:- من 5.5 لـ 8.5 جنيهات.
فلفل حامي بلدي:- من 4.5 لـ 7.5 جنيهات.
فلفل ألوان:- من 8 لـ 18 جنيهًا.
ملوخية:- من 2.5 لـ 5 جنيه.
خيار صوب:- من 6 لـ 9 جنيهات.
خيار بلدي:- من 4 لـ 6 جنيهات.
بامية:- من 16 لـ 24 جنيهًا.
قلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.
بطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.
ثوم:- من 24 لـ 35 جنيهًا.
لفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.
بنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.
خس كابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.
بروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.