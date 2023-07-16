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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" من شمال سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، أولي فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب ٦ أكتوبر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تمهيداً لتنفيذها بكافة المراكز الادارية لمحافظة شمال سيناء. 

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ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي ذلك في إطار الحرص على دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة، حيث يتم تدريب الشباب على أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاق مسابقة أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي، ويتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.  

الجدير بالذكر أن مبادرة "حدودنا نبضنا" يتم تنفيذها بالمحافظات الحدودية، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأهمية الاهتمام ودعم المحافظات الحدودية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات داخل تلك المحافظات.

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