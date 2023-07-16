وزيرة البيئة توجه بإعادة إطلاق سلحفاة المطرية لمحمية أشتوم الجميل

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهات لقطاع حماية الطبيعية بوزارة البيئة بإعادة إطلاق السلحفاة التى تم مصادرتها مع أحد أصحاب محلات بيع الأسماك بأحد الأسواق بالمطرية إلى بيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة.

الحفاظ على الطبيعة

ويأتي ذلك بحضور عدد من طلاب كليه العلوم جامعة دمياط قسم علوم البحار ، لنقل الخبرات العملية لهم ، وكذلك مسئولى الجمعية المصرية للحفاظ على الطبيعة، والعاملين بمحمية أشتوم الجميل

حماية الكائنات البحرية

ووجهت وزيرة البيئة الشكر للجمعية المصرية للحفاظ على الطبيعة ، وللعاملين بقطاع حماية الطبيعة على استجابتهم السريعة ودورهم الفعال فى حماية الكائنات البحرية للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك وفاءً بالإلتزامات والأتفاقيات الدولية.

وزارة البيئة

وكانت وزارة البيئة قد قامت بالإستجابة الفورية للشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" والتى أفادت بتعرض السلحفاة للاذي من الأطفال بأحد الأسواق بحى بالمطرية، حيث كانت السلحفاة بحالة صحية سيئة.

التنوع البيولوجي

و تهيب الوزارة المواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءاً ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع