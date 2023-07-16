طبيب ومدير ومحامي.. تفاصيل 3 شخصيات في حياة سامي مغاوري

حالة من النشاط الفني يتمتع بها الفنان القدير سامي مغاوري في حياته الفنية في الوقت الحالي ، إذ انضم الفنان سامي مغاوري، لفريق فيلم حدوته الأيام الباقية "يجسد الفنان سامى مغاوري ضمن أحداث الفيلم دور طبيب معالج لزوجة بطل العمل الفنان أحمد حاتم، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي تشويقي، وهو من إخراج ماندو العدل وبطولة كارمن بصيص ومراد مكرم ومريم الخشت.

محامي في "نعمة الأفوكاتو"

وأنضم أيضا الفنان القدير سامي مغاوري لفريق مسلسل نعمة الأفوكاتو" للفنانة مي عمر "ويجسد سامي مغاوري شخصية محامي ضمن أحداث العمل، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

تفاصيل مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

العمل مكون من 15 حلقة، إخراج محمد سامي، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل، وتبدأ مي عمر تصوير أولى مشاهدها في العمل بداية شهر يونيو المقبل.

مدير في مطرح مطروح

كشف الفنان سامي مغاوري، تفاصيل الشخصية التي يقدمها بفيلمه السينمائي الجديد مطرح مطروح المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 19 يوليو الجاري .

ويجسد سامي مغاوري، بأحداث الفيلم شخصية شريرة، وأنه يظهر في دور مدير العمل الذي يعمل فيه الفنان محمود حميدة، ويقوم كل عام بتقديم قرعة للسفر لاختيار موظف للسفر وتحدث العديد من المشاكل والأزمات في العمل.

تفاصيل فيلم مطرح مطروح

طرحت الجهة المنتجة لفيلم مطرح مطروح للنجم محمود حميدة، البرمو الدعائي للعمل ، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم.

يستعد طاقم عمل فيلم مطرح مطروح، لعرض العمل يوم 19 يوليو الجاري في دور السينما المصرية.

فيلم مطرح مطروح

تدور أحداث فيلم مطرح مطروح، في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري ، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.