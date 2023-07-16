خبير مالي يتوقع استهداف مؤشرات البورصة لمستويات جديدة خلال تعاملات الأسبوع

يتوقع اسلام عبدالعاطي خبير اسواق المال أن تستكمل مؤشرات خلال الأسبوع الجاري موجة صعودها، مدعومة بحالة التفاؤل السائدة بين المستثمرين.

كما يتوقع "عبدالعاطي" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 17800 نقطة، وذلك حال استقرار المؤشر أعلى مستوي 17000 نقطة.

يتوقع أيضا أن تكون منطقة 17500 نقطة مستوى مقاومة، ومنطقة 17000 نقطة مستوى دعم أولى ثم مستوى ثاني عند منطقة 16800 نقطة.

كان أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية قد اتسم بالنشاط الملموس، مدعومة بإعلان الحكومة عن تفاصيل برنامج طروحات الشركات الحكومية، واتجاهها إلى التخارج من هذه الشركات.

تسبب الأعلان عن الطروحات في حالة من الارتياح والتفاؤل بين المستثمرين، خاصة في ظل استكمال الحكومة على التخارج من حصص مملوكة لها بالشركات، وكذلك حرصها على دعم القطاع الخاص.

تزامن ذلك مع عدد من الصفقات الكبرى الذي قام بها القطاع الخاص المحلي بشراء حصص مؤثرة في الشركات الحكومية، مما دفع السوق والأسهم المدرجة للنشاط ، وانعكس ذلك على قيم وأحجام التداولات، التي سجلت متوسط قيم 1.6 مليار جنيه، خاصة أن العديد من الأسهم والقطاعات استفادت من عملية الصفقات والاستحواذات بنشاط اسهم هذه القطاعات.