أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

شهدت أسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الأحد، تراجعًا بمقدار 10 جنيهات في الجرام الواحد على مستوى الأعيرة، دون أي تغيير يذكر بمحال الصاغة.

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وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 2175 جنيهًا للبيع و 2185 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2486 جنيهًا للبيع و 2497 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 1864 جنيهًا للبيع و1873 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر أدنى أعيرة الذهب وهو عيار 14 الأقل قيمة نحو 1450 جنيهًا للبيع و1457 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 77.306 ألف جنيه للبيع و77.7 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.49 مليون جنيه للبيع و2.5 مليون جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.4 ألف جنيه للبيع و17.5 ألف جنيه للشراء.



سعر الذهب عالميًا

وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة بنسبة 1.5% على مدار الأسبوع، بفعل تراجع الدولار بنسبة 2.5٪، كأسوأ أداء أسبوعيًا له في ثمانية شهور، متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية، وتباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% في يونيو، ما عزز من التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لمرة واحدة فقط خلال الفترة المقبلة.